(Video) Mujer pide a chofer de plataforma tirarle paro para engañar a su novio

Redacción

México.- Se ha viralizado en redes sociales el video de una mujer que pidió un favor a un conductor de un taxi por aplicación, para engañar a su novio; ello vía diversas cuentas de X, antes Twitter, dónde circula el video que quedó grabado desde la cámara al interior de un vehículo cuyo conductor presta sus servicios de taxi por aplicación.

En una de las publicaciones en donde se compartió el video se lee: “Abusados compas, cada vez salen más técnicas de las féminas para engañar al hombre”.

Pero que favor le pido la mujer al conductor de taxi por app, según las imágenes se observa cómo llega al conductor por su cliente cuando de pronto le pide que le haga el viaje, pero sin que ella se suba, a lo que el hombre cuestiona y pide que se explique mejor.

Sí, o sea que hagas el viaje normal nada más que yo no me voy a ir […] Lo que pasa es que, la verdad es que voy a salir con mi amiga, pero le tengo que mandar la ubicación a mi novio porque es bien celoso, ya le dije que voy saliendo del trabajo para mi casa y que ya me voy a llegar a dormir porque la verdad me siento mal, entonces queremos ver si me haces el favorsote”, dijo la mujer.

El conductor lo pensó un momento y al final aceptó, además de que recibió una propina de la mujer de 100 pesos por hacerle el favor.

Reacciones por mujer que pidió favor a un taxista

Usuarios de redes sociales reaccionaron al video con diversos comentarios como:

Eso es lo gracioso, pero si pensamos mal, podría usarse para inculpar personas en desapariciones.

Esa y también la que desactivan su GPS del cel para que el historia de visitas no registre.

Lo acusan de secuestro.

Las mujeres son el triple de infieles que los hombres.

Llega y le roban el carro.

*Con información de Excélsior.