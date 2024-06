(Video) Mujer lava la ropa en fuente de León, Guanajuato y la graban

Redacción

Guanajuato.-En medio de la creciente escasez de agua en la ciudad de León, Guanajuato, un video viral ha capturado la atención y la imaginación de miles de usuarios en redes sociales.

La grabación, de apenas unos segundos, muestra a la mujer lavando y enjuagando ropa en una fuente ubicada en el camellón central del Bulevar Adolfo López Mateos, una de las vías más transitadas de León.

Además, ha improvisado un tendedero entre dos postes cercanos, donde cuidadosamente cuelga las prendas para que se sequen al sol.

La ciudad de León ha enfrentado problemas de suministro de agua en los últimos meses, con tandeos y cortes que han afectado a muchos de sus habitantes.

Esta situación ha obligado a los ciudadanos a buscar soluciones alternativas para sus necesidades diarias.

Esta mujer en León realmente dijo: Si no llega el agua a mi casa, yo iré al agua, pero la ropa se lava porque se lava. pic.twitter.com/ssxQigUBuw — Edgar Salazar (@EESM12MICH) June 8, 2024

Con información de Excélsior