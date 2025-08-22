(Video) Luis Estrada regresa con serie sobre “Las Poquianchis” en Netflix

Redacción

Luis Estrada, conocido por su cine de sátira y crudeza, regresa al formato televisivo con Las Muertas, una serie que llegará a Netflix el próximo 10 de septiembre y que revive la historia de “Las Poquianchis”, el grupo de mujeres acusadas en los años 60 de explotación, secuestro y asesinato de al menos 100 mujeres.

El proyecto está basado en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia y retoma un caso que sigue siendo objeto de estudio en ámbitos legales y sociales, al exponer cómo una red de prostitución operaba con protección de autoridades municipales y estatales.

Estrada, cuya filmografía incluye La ley de Herodes, El infierno y La dictadura perfecta, explicó que buscó durante años los derechos de la obra. “A lo largo de mi carrera, varias veces intenté obtenerlos y no estaban disponibles. Siempre veía que era demasiado grande y ambiciosa para una película. Entonces Paco Ramos (vicepresidente de contenidos de Netflix) me dijo: ‘¿por qué no intentamos el camino de una serie?’”, contó en conferencia de prensa.

El reparto incluye a Leticia Huijara, Arcelia Ramírez, Paulina Gaitán, Mauricio Isaac y Alfonso Herrera. Joaquín Cosío, actor recurrente en los filmes del director, reconoció que se trata de la producción más demandante en la que ha trabajado. “Había mucha presión para él mismo, con más de 100 actores, con el tiempo encima. Él es muy estricto ahí y con razón, porque dice que tardó tres años en escribir un guion para que un actor llegue y lo quiera cambiar porque le gusta improvisar”, señaló.

Las Muertas representa el regreso de Estrada a la pantalla chica después de más de tres décadas, cuando participó en La hora marcada (1988-1990). Su última cinta, ¡Que viva México!, estrenada en Netflix, mostró que la alianza del cineasta con el streaming encontró terreno fértil.