21 C
Aguascalientes
16 agosto, 2025
Tendencias

(Video) Lluvia suspende corrida de toros en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La corrida de toros de la Feria de la Uva que se iba a celebrar este sábado en la centenaria Plaza de Toros San Marcos fue cancelada y se llevará a cabo a la misma hora este domingo.

Lo que provocó el cambio de fecha fue la tormenta que se suscitó la tarde de éste sábado cerca de las 15:30 horas que además de una pertinaz lluvia trajo fuertes vientos.

En el cartel están Sergio Flores, Sebastián Ibelles y José Miguel Arellano con astados de Claudio Huerta.

La empresa Espectáculos Taurinos Monterrey anunció que el festejo se realizará este domingo 17 de agosto a las 17:00 horas y los boletos que se adquirieron serán válidos para esta nueva fecha.