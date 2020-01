(Video) Julio César Chávez Jr. sugiere a AMLO que imprima billetes falsos para combatir la pobreza

Redacción

Ciudad de México.-De boxeador a economista, y es que ahora Julio César Chávez Jr. tiene la formula para acabar con la pobreza.

Qué gran idea… dijo nunca nadie. Julio César Chávez Jr. sugirió a Andrés Manuel López Obrador imprimir billetes falsos para combatir la pobreza.

En un video que circula en redes sociales, el boxeador mexicano aparece diciendo que “todos los mexicanos que no tienen para comer, tienen derecho a los billetes falsos“, asegurando que no tendría nada de malo pues los billetes se hacen en las máquinas “según ha visto y por eso se lo aconsejó a AMLO.

“Si yo fuera López Obrador dijera: ‘todos los mexicanos que no tienen para comer, tienen derecho a los billetes falsos’ y ya que alguien haga billetes falsos y ya tienen para comer. No tendría nada de malo, más si tuviera una cantidad para que haya menos hambre. A final de cuentas los hacen las máquinas, los billetes, según yo he visto pues“, dijo.

El video fue tomado por varios usuarios en redes sociales que critican la propuesta de Julio César Chávez Jr., pues más que una solución, parece algo sin sentido.

En los últimos meses, Julio César Chávez Jr. ha estado en la mira. Primero por haber abandonado la pelea que tenía con Daniel Jacobs, debido a una lesión en el ojo. Posteriormente por haber lanzado un reto al ‘Canelo’ Álvarez y que Saúl le respondiera de forma contundente que “buscara ayuda”.

La propuesta de ‘el Jr.’ se dio después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer que la economía mexicana sufriera su primer retroceso en diez años.

Con información de Sopitas