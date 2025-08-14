(Video) Integrantes de las 4 letras incendian casa en Jesús María, Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La noche del pasado domingo varios sujetos que viajaban a bordo de una camioneta arribaron a un domicilio situado en Jesús María para buscar a una persona pero al no ubicarla incendiaron dos vehículos que se encontraban en la cochera de una vivienda.

Los hechos se verificaron sobre la calle sol en la colonia La Loma, de acuerdo con un video que hicieron llegar a esta Redacción

En las imágenes se observa como los presuntos responsables lograron ingresar a la cochera y posterior a ello incendiaron dichos automóviles.

Más tarde acudieron policías municipales y testigos revelaron que por increíble que parezca al tenerlos de frente dejaron que escaparan los agresores ya que estos presumieron ser de un grupo del crimen organizado.

Posteriormente arribaron bomberos municipales quienes sofocaron las llamas que ya habían consumido dichos vehículos y dejado considerables daños materiales.

Hasta el momento la autoridad ministerial no ha emitido información al respecto de este caso.