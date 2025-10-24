(Video) Hombres y mujeres golpean a anciana de 80 años y 2 personas más en Tepezalá

16 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- En redes sociales circula una denuncia sobre una agresión a golpes e incluso con un palo ocurrida en el municipio de Tepezalá a unos 50 kilómetros al norte de esta capital.

En las imágenes se aprecia a cerca de 5 sujetos y una mujer que se abalanzan en primera instancia sobre una anciana y luego contra dos hombres que intentant defenderla.

La mujer de edad avanzada resultó con lesiones de consideración por lo que fue hospitalizada.

Familiares de la afectada ofrecen recompensa por una pareja, al parecer los que organizaron la agresión.

Señalan como presuntos responsables a Sebastian Flores Rodriguez e Ivone Villanueva además de sus familiares

Testigos señalan que los responsables son personas identificadas en la comunidad, por lo que se pide a las autoridades actuar de inmediato para esclarecer los hechos y garantizar justicia.