(VIDEO) Gomita denuncia que su papá la golpeó por defender a su mamá

Redacción

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, denunció en sus redes sociales que fue víctima de violencia familiar, ya que fue agredida físicamente por su papá, mientras ella intentaba defender a su mamá.

“Amigos acabo de pasar lo más culero que siempre me ha pasado y que llevo mucho tiempo guardando. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Me arrancó extensiones (…) Traigo esto hinchado (la barbilla) y la quijada me duele. Me aventó unos golpes en la cara“, dijo.

Después escribió que tras los golpes que recibió por parte de su papá, decidió ir ante las autoridades ya que nunca más se volvería a callar sobre las agresiones.

La conductora comentó que no es la primera vez que es víctima de este tipo de situaciones, pero que ya se cansó de soportarlo y decidió acudir a las autoridades.

Con información de Soy Carmín