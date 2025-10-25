(Video) Gloria Trevi abre su vida en la docuserie La Trevi: Sin Filtro

Redacción

Después de más de tres décadas en el centro del espectáculo, Gloria Trevi mostrará su faceta más íntima en la docuserie La Trevi: Sin Filtro, una producción que promete revelar la vida cotidiana, emociones y desafíos personales de la cantante mexicana.

El proyecto, disponible a partir del 24 de octubre en la plataforma ViX, sigue a Trevi durante su gira mundial Mi Soundtrack y combina imágenes de sus presentaciones ante miles de fans con momentos grabados en su hogar. “Es rarísimo que yo me enojé así, rarísimo, y me tocó que estuviera la cámara un día que me puse bien encabronada. Pero sí, también me enojo, aunque usted no lo crea”, confesó la artista durante la presentación.

El productor Sebastián Jiménez explicó que el rodaje comenzó en octubre de 2023 y acompañó a la intérprete por ciudades como Madrid, Barcelona, Nueva York, Las Vegas y Miami. La serie busca retratarla sin artificios, como una mujer que vive con intensidad tanto la fama como las batallas personales.

Con más de 30 millones de discos vendidos y una carrera marcada por éxitos y controversias, Trevi busca conectar desde la honestidad. “Lo que yo quisiera que se pusiera en cualquier biografía mía es la realidad, lo que ha trabajado, los sueños que tenía una niña que creció, que de repente alcanza sus sueños, que sus sueños se convierten en pesadilla, pero que cuando sale de esa pesadilla sigue adelante y logra levantarse”, dijo.

El primer episodio podrá verse de manera gratuita, mientras que los demás estarán disponibles para suscriptores premium. En La Trevi: Sin Filtro, el público conocerá no solo a la estrella de los escenarios, sino también a la mujer detrás del personaje: con su familia, su perrita Lola y los momentos previos a cada concierto.

El estreno llega un año después del éxito de Ellas Soy Yo, la bioserie más vista de 2024, y consolida a Gloria Trevi como una figura que busca contar su historia en sus propios términos.