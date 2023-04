(Video) ¡Forever young!, Rod Stewart se entregó en el Foro de las Estrellas

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Roderick David Stewart, mejor conocido como Rod Stewart demostró que la energía corre por su cuerpo y no importa el tener 78 años para presentar un show muy completo.

El corazón no envejece el cuero es el que se arruga, bien se puede aplicar este refrán mexicano en la persona del artista inglés que derrocha sentimiento y pasión.

Sin duda las facultades vocales mermaron en los años recientes, pero su entrega y ganas de agradar a sus fans lo sacan adelante.

Además con su trayectoria de más de 50 años dejó muestra de cómo combinar el talento de sus músicos, su familia (una de sus hijas canta en su show. Ruby) lo que convierte en un gran espectáculo cuando está en el escenario.

Los más de 35 mil asistentes al Foro de las estrellas salieron fascinados, luego de que corearon prácticamente una a una sus canciones.

Sobre todos sus más grandes hits, cómo I don´twant to talk about it, Have I told you lately that I love you, You’re in my Heart, Some guys have all the luck, Rhythm of my Heart, Mi heart can’t tell me no y Forever young entre otras.

El británico hizo un recorrido de varias décadas y bailó a su ritmo pero enloqueció a los presentes que le aplaudieron todas y cada una de sus rolas.

Sin duda un gran éxito la presentación de este veterano y respetado interprete del White soul y Soft rock ente otros géneros que lo han marcado como una auténtica leyenda en el ámbito de la farándula.

*Fotos e imagen Claudio Bañuelos