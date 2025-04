(Video) Fernández Noroña abandona el CIDE tras confrontación con estudiantes

Redacción

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, abandonó abruptamente un encuentro con estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) luego de una acalorada discusión sobre el caso Teuchitlán, donde se han hallado restos humanos y cientos de objetos personales.

Durante su intervención, el legislador insistió en que no hay evidencia concluyente de que el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, haya sido un campo de exterminio. “Hasta hoy, no hay ninguna evidencia de que ese haya sido un campo de exterminio, sí un campo de entrenamiento”, afirmó. Además, comparó la situación con Auschwitz, señalando que en los campos nazis fueron asesinadas millones de personas, mientras que en Teuchitlán aún se investiga la magnitud de lo ocurrido.

Las declaraciones de Fernández Noroña generaron incomodidad entre los asistentes. Un estudiante lo confrontó directamente al preguntarle si podría mirar a los ojos a las madres buscadoras y decirles que sus hijos no están desaparecidos. La pregunta provocó la molestia del senador.

“Para, para. ¿En algún momento he dicho eso que está diciendo él? Yo no he dicho eso”, respondió con visible enojo. Tras acusar a los presentes de tergiversar sus palabras, decidió terminar su participación. “Así como dije que el diálogo ha sido muy respetuoso, digo en este momento, no tiene sentido continuar, muchas gracias”, concluyó antes de abandonar el evento.

Horas más tarde, en su cuenta de Facebook, Fernández Noroña aseguró que su visita al CIDE fue una “emboscada” y acusó a algunos alumnos de ser “racistas y clasistas”. También denunció que había pancartas con “mentiras” sobre sus declaraciones previas y que medios de comunicación estaban distorsionando lo sucedido.

“Me senté y me quité los zapatos, los puse ahí también, y me metí al tema. ¿Cómo lo voy a evadir? Era evidente que era una emboscada”, escribió.

El legislador afirmó que está consciente de que enfrentará ataques constantes por sus declaraciones sobre el rancho Izaguirre. “Yo ya me hice a la idea y sé que de aquí en adelante no va a haber tregua”, señaló.