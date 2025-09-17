(Video) Expulsa Paraguay a exjefe de Seguridad de Adán Augusto

Redacción

El Gobierno de Paraguay expulsó este miércoles a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder de la organización criminal “La Barredora”. El exfuncionario fue detenido el 12 de septiembre en Asunción y entregado directamente a autoridades mexicanas.

La Fiscalía de Paraguay informó que la medida se adoptó como una “decisión migratoria soberana” tras confirmarse que Bermúdez se encontraba de manera irregular en ese país. Inicialmente, el acusado había rechazado la extradición expedita a México y quedó en prisión preventiva, pero el procedimiento ordinario fue interrumpido tras la notificación de expulsión.

“El procedimiento tuvo lugar este 17 de septiembre de 2025, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición… en cumplimiento de una decisión migratoria soberana del Estado paraguayo”, señaló la Fiscalía.

La operación fue encabezada por el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, el juez penal de garantías especializado en crimen organizado Osmar Legal, el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, así como representantes judiciales y diplomáticos de México. La entrega se concretó a las 17:00 horas, tiempo local.

En México, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, agradeció la colaboración del Gobierno paraguayo y confirmó que Bermúdez fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, en el Estado de México.

“Gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, SRE, el INM, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán ‘N’ a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra”, publicó García Harfuch.

El Gobierno mexicano precisó que en la operación participaron elementos del Centro Nacional de Inteligencia, la SSPC, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración.

Bermúdez es requerido por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, así como por sus vínculos con células del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue detenido en una residencia de lujo en el barrio Surubi’i, en Mariano Roque Alonso, zona residencial exclusiva de Asunción.

Tenía una orden de aprehensión en Tabasco desde febrero y una ficha roja de Interpol emitida en julio.