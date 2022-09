(VIDEO) Exigen energía eléctrica vecinos del fraccionamiento La Florida

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Vecinos del fraccionamiento La Florida ubicado en el nororiente de esta ciudad bloquearon el acceso a la avenida Bulevar Guadalupano en protesta porque desde hace más de cinco semanas no cuentan con el servicio de energía eléctrica en sus domicilios.

Decenas de quejosos se manifestaron para exigir que la Comisión Federal de Electricidad les reconecte el servicio que desde la segunda semana de agosto les retiró de manera inopinada.

“Tenemos personas enfermas que ocupan oxígeno y sin la luz no sirven los aparatos, estamos gastando dinero que no tenemos por culpa de la CFE y nuestros familiares se van a morir”, dijo una de las afectadas.

Otro más coincidió al señalar “Pedimos dinero prestado para llevar a mi madre al hospital pero no podemos hacerlo siempre porque no tenemos para pagar, así que responsabilizamos a la Comisión (CFE) por la salud de nuestras familias”, comentó.

La mayoría coincidió en que no pueden llevar una vida digna al no contar con luz en sus viviendas dado que afecta la normalidad de cualquier ser humano “se nos echa a perder la comida, no podemos hacer tareas ni trabajar”, lamentó Doña Natalia.

Por tanto los afectados exigen a la brevedad contar con el servicio de energía eléctrica.