(Video) Exigen ambientalistas transparencia en negociación de La Pona, Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Grupos ambientalistas que defienden la zona protegida de La Pona, entraron en Palacio de Gobierno para protestar contra, lo que dijeron, la falta de claridad en las negociaciones con los propietarios de una fracción del predio.

El grupo de ambientalistas marchó por la avenida Francisco I. Madero hasta llegar a Palacio de Gobierno, donde les cerraron la puerta, pero los manifestantes comenzaron a empujar el acceso principal hasta que lograron ingresar al segundo patio.

“Creo que es el peor error que pueden cometer las autoridades a estas alturas de la crisis climática. Lo último que deberían estar haciendo es cerrarnos la puerta. Ya deberían tener sus sesiones abiertas, prestarse al escrutinio de la sociedad, porque la sociedad nos estamos informando, estamos exigiendo nuestros derechos y sabemos que tienen que seguir las reglas, y no lo han estado haciendo”, reclamó Sofía González Ponce, vocera de la organización Salvemos La Pona.

La activista señaló que lo que demandan no es una permuta ni una compraventa, sino la expropiación de las 31.4 hectáreas del área protegida.

“Estamos demandando la expropiación porque es posible y factible. No estamos hablando de una infraestructura vial mal planeada, sino de un espacio que brinda vida y que habita vida. La Pona cumple una función ambiental y es necesario que se garantice su

“Queremos conocer la negociación, queremos ver los papeles, los avalúos, saber qué está pasando, qué están tramando. Hasta ahora nos han cerrado la puerta, nos mandan a su personal y no nos reciben”.

La vocera advirtió que la compra o la permuta del predio no garantizarían justicia socioambiental, mientras que la expropiación sí representaría un mecanismo legal para salvaguardar un área natural con protección federal.

Tras sostener una reunión con Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, González Ponce informó que las autoridades les adelantaron que la vía de la expropiación no es factible.

“Platicamos el tema de la expropiación, ellos comentan que el valor es más caro, que hay condiciones que no se cumplen, que no son factibles para hacerla. Desde todas las colectividades decimos que es una vía que no se ha explorado a conciencia porque no hay voluntad política para expropiar la Pona”.

La vocera agregó que en el encuentro el Gobierno estatal insistió en que la permuta ya es la vía más avanzada, con ofertas de terrenos en zonas industriales.

“Sin embargo, no pudimos acceder a ningún documento, no pudimos ver nada. Solamente lo que tenemos es su palabra, no nos mostraron ningún papel”.

“En tanto este proceso no se ciudadanice, aquí vamos a estar, continuando con la manifestación y con el trabajo que hacemos”, concluyó.