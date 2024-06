(Video) Exhiben violento sujeto que agredió a 2 mujeres y 1 hombre en tienda de conveniencia en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- A la Redacción de El Clarinete se recibió la siguiente denuncia “La tarde de éste sábado en el Oxxo donde trabaja mi mujer (oxxo de la glorieta a Juárez) , este desquiciado de nombre *Guillermo* se puso loco y se puso golpear al compañero de trabajo de mi mujer, ella por ser mujer intentó hacer que este individuo no lo golpeara simplemente parándose frente a él

Este comenzó a golpearla a ella, yo al ver esta acción mi reacción fue no buscar pleito, por no recibir un mal golpe, simplemente calmar a este loco para que se fuera y de repente se puso a lanzar a mi mujer todo producto que se encontra a su alrededor, botellas de electrolit, dulces y de todo.

Al ver esta reacción del desquiciado solo le decía que no tenía por qué hacer eso y más por qué a una mujer no se le toca, y le advertí que lo que el hacía era violencia de género y en ese instante me comenzó a golpear en el primer impacto tal vez debido a un cuagulo en mi cerebro que me diagnosticaron en meses pasados, me noqueó y me sentía mareado pero aquí en este video se ve perfectamente la clase persona que es, por favor si lo identificas dime su nombre y de ser posible su domicilio, esta persona no puede andar suelto así como si nada en la calle.

De una vez anuncio ya fue denunciado y que la ley haga con lo que tenga que hacer”.