(Video) Estrena Lady Gaga video en la “Isla de las muñecas” en Xochimilco

Redacción

Lady Gaga lanzó este miércoles el video musical “The Dead Dance”, grabado hace unos meses en la llamada “Isla de las muñecas” de Xochimilco, en la Ciudad de México.

Con una estética gótica inspirada en el estilo de Tim Burton, la cantante aparece caracterizada como una muñeca zombie, en un tema compuesto para la serie “Merlina”, cuya segunda temporada también se estrenó este día.

En el videoclip se muestran primeros planos de los rostros de las muñecas que habitan la isla y que, mediante animación digital, comienzan a cobrar vida y bailar. Algunas de las coreografías evocan los pasos que popularizó el personaje de Merlina Addams en la primera entrega de la serie.

La “Isla de las muñecas” es uno de los principales atractivos turísticos de Xochimilco y está rodeada de leyendas de misterio. El sitio es reconocido por su atmósfera inquietante, con decenas de muñecas de plástico colgadas en árboles y maderas, así como tiradas en el suelo, lo que refuerza el aire de suspenso del video.

La presencia de Gaga en la capital mexicana había trascendido desde julio, cuando usuarios en redes sociales y medios locales reportaron que la artista y el director de la producción estuvieron en la zona para realizar la grabación durante un fin de semana.

El lanzamiento del video coincide con el arranque de la temporada de premios, en la que Gaga también figura como una de las artistas más nominadas junto a Bruno Mars en los MTV Video Music Awards.