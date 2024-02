(Video) “El PRD es más que cualquier persona”, afirma Sánchez ante inminente salida de Escobedo al PVEM

Sofía Galaviz

Aguascalientes, Ags.- Ante los fuerte rumores de qué el diputado perredista Cuauhtémoc Escobedo Tejada dejará su partido para irse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su compañero de bancada en el Congreso del Estado, el diputado Emanuelle Sánchez Nájera aseveró qué “el PRD es más que cualquier persona”, absteniéndose de decir más al respecto.

“La realidad es que mientras no haya una declaración formal nosotros no tenemos nada qué opinar. El PRD es más que cualquier persona, es una institución que ha sobrevivido, que ha crecido en función de un proyecto de equipo. Mientras no se declare algo al respecto, nosotros no tenemos nada qué decir”, manifestó el representante del distrito 16.

Incluso en semanas anteriores, el propio líder del partido amarillo, Iván Sánchez Nájera, opinó al respecto, señalando que hasta el momento el legislador continúa en el bando perredista.

Cabe resaltar que Escobedo fue dejado de lado en la repartición de candidaturas para las alcaldías, en este caso de Pabellón de Arteaga, quien tuvo que ceder su lugar a una mujer por cuestiones de paridad de género, lo que generó un descontento por parte del representante popular, desencadenando una serie de versiones en el sentido de qué dejará el sol azteca para encabezar la candidatura a la presidencia de tal municipio bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México.