(Video) Ejército Mexicano detiene a 8 integrantes del CO en Rincón de Romos, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- En un operativo orquestado por elementos de la 14 Zona Militar del Ejército Mexicano fue cateado un domicilio, señalado como casa de seguridad situado en el municipio de Rincón de Romos, que dejó a siete hombres y una mujer detenida.

Los hechos se verificaron alrededor de las 11 de la mañana de este martes en una vivienda de la calle Zacatecas, también conocida como camino real de la plata, en la comunidad de San Jacinto en dicho municipio.

Vecinos desde ya hace tiempo denunciaron ante la autoridad federal que de dicha finca, entraban y salían sujetos en camionetas sospechosas y que inclusive se observaban armados, los elementos castrenses arribaron hasta el sitio y luego de utilizar una escalera para poder ingresar el inmueble aseguraron a integrantes del CJNG.

Tras el aseguramiento de las personas, estas fueron trasladadas en un operativo a la Fiscalía General de la República, sin que hasta el momento se haya dado más información sobre si también se les localizaron armas de fuego o droga.

Extraoficialmente se manejó la versión de que entre los detenidos estaría un presunto cabecilla del grupo delictivo que operaba en esta localidad que hace límite con el vecino estado de Zacatecas.