(Video) Ejecución deriva en balacera entre policías y pistoleros en despoblado de Rincón de Romos donde muere un sicario

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- La tarde noche de éste sábado se produjo un nuevo homicidio en medio de violencia en el municipio de Rincón de Romos a unos 45 kilómetros al norte de la capital del estado.

Posterior a ello se verificó una balacera en la zona centro de esta ciudad hacia donde huyeron los presuntos responsables que fueron seguidos por policías estatales y al verlos los primeros abrieron fuego, mismo que fue repelido por los uniformados.

Afortunadamente no hubo víctimas inocentes que lamentar y se logró el abatimiento de uno de los presuntos sicarios a manos de los oficiales.

El primer hecho es decir la ejecución se verificó en la gasolinera de Pemex que se ubica en la calle Morelos esquina con Ejército Nacional cerca de las 17:49 horas de este día.

Donde dos sujetos al detectar a un hombre que viajaba en una vehículo Nissan Sentra en color gris recibió varios impactos de una pistola y cuando fue trasladado a recibir atención médica al hospital general de esta cabecera municipal perdió la vida al llegar.

Más tarde los dos presuntos responsables que se había dado a la fuga pie a tierra fueron ubicados en la comunidad Ejido Morelos cerca de la Sierra de la Sierpe donde al ver a los uniformados abrieron fuego contra ellos.

Ahí uno de los pistoleros fue abatido por las balas de los efectivos de la corporación policiaca.

Mientras que su compañero logró dar a la fuga.

Más tarde hicieron acto de presencia elementos de la Fiscalía estatal para levantar los cuerpos de los occisos y trasladarlos al Servicio Médico Forense.

*Video Cortesía de Rincón de los Robos