(VIDEO) Eduin Caz desconsolado por cancelación de su concierto en El Salvador

Redacción

El Salvador.- Destrozado se mostró el vocalista del Grupo Firme, Eduin Caz, luego de que por motivos de fuerza mayor la agrupación tuvo que cancelar su concierto en El Salvador.

El show de la agrupación mexicana estaba pautado para el sábado 15 de julio, pero una lluvia inclemente hizo imposible que Grupo Firme se presentara.

Fue el propio Eduin Caz quien publicó un video mientras estaba sentado bajo la lluvia. En el video se le veía llorando tras la cancelación del concierto. Sin embargo, el concierto se reprogramó para el 18 de julio.

A pesar de que se pudo reprogramar el show, los daños que causó la lluvia fueron irreparables. Antes de anunciar la nueva fecha, Eduin Caz publicó videos en sus historias de Instagram los estragos que causó la inclemente lluvia. Los equipos del show como cornetas, micrófonos, antenas, consolas y más resultaron afectados por el agua.

En uno de los videos se ve a parte del equipo tratando de resguardar y recuperar los equipos dañados por el agua. Además, el techo del escenario se voló por los fuertes vientos y habían muchos rayos.

“Este mensaje es dirigido para mi gente en El Salvador. La verdad me siento un poquito triste, pero más que triste molesto, porque yo no controlo el clima…”, dice el cantante en el video. “… lo más que puedo hacer es cambiar el evento para el día lunes o para el día martes, porque mañana (domingo) voy a ver qué sirve y que no sirve…”, añade.

Eduin Caz resaltó que el haber perdido los equipos implica una pérdida de dinero muy grande. También dijo que las personas que querían el reembolso de su dinero podían solicitarlo.

Las personas que quieran asistir al concierto reprogramado pueden hacerlo con su mismo boleto. Sin duda fue una situación que se escapó de las manos de los organizadores y de la agrupación ya que el clima fue una situación inesperada.

Si bien todos vivieron un momento de tensión y frustración, tras cancelar el concierto Grupo Firme intentó alegrarse cantando y bebiendo entre ellos en el hotel.

*Con información de TVNotas.