(Video) Duelo de porristas y pancartas en visita presidencial 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Entre duelos de porristas, acarreos de diversos colores, pancartas de respaldos, demandas por la expropiación de La Pona y hasta una bandera de Palestina se completó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por esta capital.

La Megavelaria de esta ciudad, sitio habitual para conciertos masivos durante la Feria Nacional de San Marcos, fue el escenario para la visita oficial, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la mandataria.

Convocados desde las dos de la tarde, las sillas de plástico colocadas en la Megavelaria, pronto resultaron insuficientes. El área de honor, a un costado del templete, reservado para diputados del partido oficial, pero también para invitados especiales como representantes de la Canaco. Fue notoria la ausencia de diputados del bloque PAN-PRI-PRD.

Mientras tanto, el duelo de porristas iba in crescendo. Fuese a favor de la presidenta Sheinbaum, o de la misma gobernadora Teresa Jiménez. En los asientos, se pudieron ver a integrantes del gabinete estatal como Armando López Campa y Alejandra López Rábago, titulares de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y Universidad Tecnológica del Norte, respectivamente.

En punto de las 15:40 horas, arribó la presidenta de México al foro. Aumentando los decibelios de gritos a favor de Sheinbaum o de Jiménez. También hubo gente que llevó pancartas a favor de una o de la otra, y hasta cuadros con la imagen de su política de preferencia.

Pero también se dio espacio para cuestionamientos. Como una amplia pancarta en favor de la Pona, zona verde del oriente de Aguascalientes y que se encuentra en riesgo de ser demolida para construir un fraccionamiento. También a alguien se le ocurrió llevar una bandera de Palestina.

Sobre el templete, únicamente Jiménez y Sheinbaum hicieron uso de la palabra. Aunque también estuvo presente Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación y otros funcionarios del gabinete federal. Allí, la presidenta morenista y la gobernadora panista intercambiaron elogios y proyectos en conjunto a favor de Aguascalientes. Más aplausos. Se acerca el cierre final, mientras en las calles aledañas, varios autobuses encienden motores para llevar a las personas asistentes. No se diga más.

Acto final: la entonación del Himno Nacional Mexicano. Todas y todos, de pie.