(Video) Detienen en Paraguay a ex jefe de seguridad de Tabasco ligado a “La Barredora”

Redacción

Vestido con ropa deportiva color caqui y oculto en una residencia con alberca y lujosa camioneta en la cochera, Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del cártel “La Barredora”, fue detenido ayer en Paraguay.

El operativo fue encabezado por fuerzas locales con apoyo de agencias mexicanas, que lo buscaban desde febrero tras girarse una orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. En julio, la Interpol emitió una ficha roja para su captura.

Bermúdez Requena, identificado como “El Abuelo”, permanecía sentado en un sillón blanco al momento de ser interceptado, con el cabello cenizo y barba de varios días. En la casa fueron hallados fajos de billetes guaraníes, joyas y una botella de vino espumoso italiano.

“En una operación conjunta de la Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional y la SSPC, se realizó la detención de Hernán ‘N’, alias ‘El Abuelo’, presunto líder de la organización criminal conocida como ‘La Barredora’, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, quien se encontraba prófugo en Paraguay”, informó el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

El funcionario agregó que fue clave la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información permitido por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Quien fuera brazo derecho de Adán Augusto López en el Gobierno de Tabasco entre 2018 y 2021, y que se mantuvo en el cargo con el interino Carlos Merino hasta enero de 2024, huyó del País tras ser acusado en Tabasco. Primero pasó por Panamá, luego España y Brasil, hasta llegar a Paraguay.