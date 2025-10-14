15 C
Aguascalientes
15 octubre, 2025
Tendencias

(Video) Detienen a dos presuntos responsables de robo domiciliario en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de dos personas señaladas como presuntas responsables de un robo domiciliario ocurrido en la calle República de Colombia, del fraccionamiento de Las Américas.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados implementaron un fuerte operativo tras recibir el aviso del ilícito, logrando ubicar a los sospechosos en circulación mientras se daban a la fuga, fue en el estacionamiento del Teatro Aguascalientes, donde fueron interceptados y asegurados.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.