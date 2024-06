(Video) Destruye sindicato de Infonavit bandera LGBT+ 

Redacción

La destrucción de una bandera LGBT+ colocada en el edificio principal del Infonavit ha desatado una ola de indignación y condena.

El incidente, protagonizado por miembros del sindicato de trabajadores de la institución, fue calificado por Carlos Martínez, director del Infonavit, como un acto de homofobia y discriminación.

“Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación. El líder sindical de nuestra Institución @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo”, escribió Martínez en su cuenta de X.

Martínez denunció que, tras cinco años de colocar la bandera en conmemoración del mes del orgullo, es la primera vez que se presenta una situación de este tipo.

“Hace unos días, el 17 de mayo, en el marco del día contra la discriminación contra la población LGBT, hablaba del orgullo que es ser gay y poder dirigir una institución como el Infonavit”, comentó, reafirmando su compromiso con la lucha por los derechos y la inclusión.

El director del Infonavit aseguró que se presentarán las denuncias correspondientes en todas las instancias necesarias.

“Las banderas se levantarán de nuevo y cuantas veces sea necesario. Va a triunfar la revolución de las conciencias”, afirmó Martínez.

El incidente fue documentado en fotografías y videos compartidos por Martínez, donde se observa la destrucción de la bandera y se escucha al líder sindical Rafael Riva expresando su oposición a la colocación de la misma.

Riva afirmó que considera indigno el despliegue de la bandera LGBT+ en el edificio del Infonavit y aseguró que, si se vuelve a colocar, volverán a destruirla.

“Los he reunido aquí porque eso que están haciendo me parece que es indigno. No estoy de acuerdo en que aquí cuando ganó el América hayan puesto un pendón del América por ser bicampeones”, afirmó Riva, cuestionando la validez de conmemorar días específicos con símbolos como la bandera del orgullo LGBT+.

En respuesta al incidente, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) condenó enérgicamente la expresión de odio, machismo y homofobia.

“Como órgano encargado de la política antidiscriminatoria en México, atendemos la queja que ya fue presentada ante este Consejo por un particular”, declaró Conapred.

Rafael Riva Palacio Pontones, líder sindical, hizo un llamado a respetar los símbolos de la lucha por la ampliación de derechos y promover la inclusión.

“Reiteramos la urgencia de eliminar todas las muestras de odio contra las personas de la diversidad sexogenérica y personas con características sexuales diversas”, añadió, subrayando la necesidad de respeto y convivencia sana entre todas las personas.

Con información de Reforma