28.2 C
Aguascalientes
19 octubre, 2025
Tendencias

(Video) Denuncian vecinos antro en Aguascalientes que cada 8 días genera peleas campales entre hombres y mujeres

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Vecinos del fraccionamiento Olivares Santana en particular entre la Avenida Aguascalientes y la calle Belisario Domínguez un antro denominado “La Auténtica” cada semana sus parroquianos salen embrutecidos por el alcohol que se expende sin control provocan riñas campales entre hombres y mujeres.

Además de dañar los vehículos de los habitantes de la zona también rompen los vidrios de las viviendas.

Los afectados solicitan la presencia de las autoridades municipales en virtud de que la policía municipal brilla por su ausencia además de que también los verificadores de Reglamentos nunca se aparecen.

Exigen poner un alto a los propietarios de este establecimiento de una vez por todas porque a pesar de haber llevado en varias ocasiones decenas de firmas para controlarlo la autoridad ha hecho caso omiso.