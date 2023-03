(Video) Denuncian por presuntos actos de corrupción a mandos de la Fiscalía de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un elemento de la Vicefiscalía Anticorrupción, recientemente despedido por denunciar probables actos deshonestos de altas funcionarias de la fiscalía estatal, y temeroso de su vida y la de su familia, hizo llegar un video a esta Redacción:

“Envío este mensaje mis amigos y ex compañeros de la policía de investigación del estado de Aguascalientes.

Fui amenazado de muerte por la actual Comisario de la Policía de Investigación del Estado de Aguascalientes, la licenciada Claudia Lorena Martínez Jiménez en contubernio con la actual Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, la poblana corrupta, María Gema del Rocío Montero Valencia, quien se encuentra sumamente molesta, porque no accedí a realizar actos de corrupción, que me pidió llevar a cabo.

Ante tales amenazas y torturas psicológica de la que fui víctima, por estas coprófagas, quienes contaron con el consentimiento del crápula Fiscal General del Estado Jesús Figueroa, procedí a interponer las respectivas denuncias siendo estas la 2306/0123 y la 4804/0223.

Asimismo, interpuse la respectiva queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo el expediente 442023.

por lo expuesto, si llega, si llegasen a atentar contra la vida de alguno de mis 3 hijos, así como a la vida de mis hermanos o la mía, hago responsables de los hechos a la Comisaria de la Policía de Investigación del Estado de Aguascalientes, Claudia Lorena Martínez Jiménez y a la actual Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, María Gema del Rocío Montero Valencia”.