(VIDEO) Denuncian mala atención en la clínica no. 9 del IMSS Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Un usuario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció que varias personas se mostraron molestas dentro de la clínica no. 9 en Aguascalientes, ubicada en la colonia Municipio Libre, debido a que permanecieron todo un día esperando una cita o medicamentos.

De acuerdo con la persona afectada, varias personas estuvieron esperando una cita médica desde la 1:00 de la tarde de este martes, sin embargo, el personal del seguro les indicó que ya no tendrían tiempo para atenderlos y que volvieran en la tarde para seguir esperando su turno.

Aún así, algunos derechohabientes siguieron sin recibir la debida atención, incluso cuando ya eran las 8:30 de la noche. Por ello, los trabajadores les recomendaron volver al día siguiente para tener su cita o recibir sus medicamentos.

“Habemos personas que vinimos por espera de ser atendidos desde la 1:00 pm faltando a nuestros trabajos y no alcanzamos revisión en la tarde y nos dieron instrucciones de que volviéramos a las 8:30 y ahorita nos salen con que en la noche no dan medicamento no dan incapacidades y que para mañana este papelito que nos dieron ya no servirá”, escribió en su queja.

Para evidenciar el hecho, el denunciante envió el siguiente video: