(Video) Denuncian a empleados del Ayuntamiento de Jesús María de acoso y prepotencia en La Cartuja

Denuncia Ciudadana

Jesús María, Ags.- A la Redacción de El Clarinete llegó la siguiente denuncia ciudadana.

“Mi petición es , evidenciar a los empleados de municipio, que hacen mal uso de su cargo y fuera de realizar su trabajo abusan de él y se creen prepotentes y con autoridad, no portan gafette, no usan uniforme, no tocan al timbre antes , solo husmean mi domicilio, toman fotos y videos x más de 10 minutos.

Es una situación indignante… con que derecho ellos pueden irrumpir en mi domicilio, inquietar y alterar a mis perros y asustar a mi hija menor de 12 años q se encontraba en el domicilio.. los srs fuera de representar alguna dependencia… dan miedo … esto sucedió el jueves 26 de junio a la 1.15 del día…

Yo fui a las oficinas correspondientes de sanidad y me atendió una según ella lic .. no recuerdo el nombre y le demuestre el abuso de sus subordinados y solo respondió que ellos podían estar ahi x que era la vía pública… que en ningún momento entraron a mi domicilio y por lo tanto eso no era relevante ….. sabía que esa sra es grosera y abusa de su puesto… pero el caso es q no es permitible x ningún motivo, tomar video y fotos a mi domicilio .. desde ahi eso no es permitido legalmente.. aun más el morbo con el que hacen la revisión del interior de mi casa …

Adjunto video del comportamiento de estos sujetos”.

Al parecer a los afectados se les señaló ante las oficinas de Sanidad Municipal ya que acusan de tener perros y les molesta esa situación y también acusan que dejan una bolsa de basura, sin embargo esta es recogida por empleados de una empresa particular.

Esto sucedió en la calle Alijarafe en el fraccionamiento cerrado La Cartuja.