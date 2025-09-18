(Video) Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, el documental de un caso sin resolver

Redacción

HBO Max estrenó el documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, que explora la desaparición y muerte de Debanhi Escobar, joven de 18 años hallada sin vida en abril de 2022 en la cisterna de un hotel en Monterrey, Nuevo León. La producción combina testimonios, evidencias y teorías, pero también se centra en la lucha de Mario y Dolores Escobar, padres de Debanhi, quienes cuestionan las versiones oficiales y buscan justicia.

La joven desapareció tras salir de una fiesta con amigas el 8 de abril de 2022. Trece días después, su cuerpo fue encontrado, lo que generó conmoción nacional e internacional. Aunque la Fiscalía de Nuevo León primero investigó el caso como un accidente, los padres de Debanhi insisten en que se trata de un crimen y que el cuerpo podría haber sido colocado en la cisterna de manera intencional.

“El caso ha sido objeto de negligencias en los protocolos y situaciones de revictimización. No se han obtenido resultados claros, considerando que existen dos causas de muerte contradictorias: asfixia y contusión”, indica Animal Político. Las inconsistencias en las investigaciones y la difusión de información contradictoria alimentaron la confusión sobre lo sucedido.

Entre las evidencias, se encontraron objetos personales de Debanhi en la cisterna, incluyendo una bolsa y un teléfono, además de lesiones en su cuerpo que confirmaron un golpe en la cabeza y señales de violencia. Videos de seguridad muestran a la joven ingresando al hotel en la madrugada, aunque el trayecto completo hasta la cisterna sigue sin esclarecerse.

El documental también recuerda la viralización de un video que mostraba a Debanhi abandonada en la carretera por un taxista, que pudo haber sido la última persona en verla con vida.