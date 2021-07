(VIDEO) Cuestionan a AMLO sobre estrategia de seguridad

Redacción

Ciudad de México.- El periodista Jorge Ramos, de Univisión y Reforma, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los resultados de la estrategia de seguridad de su administración.

“Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando: ‘Este año va a haber resultados’. Bueno, después de más de un año, hay resultados, pero muy negativos”, comentó el reconocido periodista mexicano en la conferencia de prensa matutina.

“Ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer, así que mi pregunta es si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están todos los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido”, cuestionó.

Por su parte, el presidente López Obrador respondió que no coincidía con las cifras presentadas previamente por Ramos y señaló tener “otros datos”. También resaltó que no le gusta el autoengaño.

“Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, que esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del 3%”, reconoció.

Jorge Ramos reiteró que en la administración no ha habido resultados positivos en la actual administración. Argumentó que en diciembre del 2018 se presentaron 2 mil 892 homicidios dolosos, situación similar a la de mayo del 2021, donde se reportaron 2 mil 963 casos. También insistió en que siguen las matanzas y muertos en el país, con alrededor de 3 mil víctimas al mes.

-Ya no hay masacres en el país- respondió el mandatario.

-¿Y los de Zacatecas, lo de Aguililla y lo de Reynosa?

-Esos son enfrentamientos entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos.

Entre otros temas cuestionados por Ramos estuvieron el aumento de feminicidios en el país y la gestión de la pandemia del Covid-19.

