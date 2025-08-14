(Video) Colapsa Av. López Mateos…Por enésima vez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las intensas lluvias volvieron a ocasionar severas inundaciones, de manera primordial en la avenida Adolfo López Mateos, que recorre la ciudad capital de poniente a oriente; afectando de forma notoria el tráfico vehicular después de las 21:00 horas.

A pesar del horario, aún se observaron diversos transeúntes en la zona centro. En parte debido a las actividades del Quincenario de la Romería de la Asunción, en el primer cuadro de la ciudad.

Aunque las inundaciones son habituales en esta arteria cuando llueve, también fue llamativo que no se observaron elementos viales o de alguna corporación de Protección Civil revisando el paso de unidades vehiculares. Al menos en los momentos más fuertes de la inundación.

También en otras arterias como avenida de los Maestros, se observó un tráfico lento debido a los encharcamientos en calles cercanas.