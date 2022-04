(VIDEO) Cocodrilo espanta a bañistas en playa de Colima

Redacción

Colima.- En redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve un grande cocodrilo en una playa que supuestamente pertenece a Colima, específicamente en la playa Bocal del Real.

Ante ello, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Erick González Sánchez, mencionó que aunque no se sabe cuándo ni en qué parte de la playa se grabó dicho avistamiento, siempre es importante que los turistas tomen sus precauciones.

“Es importante resaltar que, para los cocodrilos toda zona costera es sitio de movilidad natural para buscar alimento en lagunas o aparearse”, señaló el funcionario estatal.

Indicó que en caso de ver a un cocodrilo en la costa, es necesario que los visitantes llamen a los números de emergencias y mantener la mayor distancia posible del animal.

También se recomienda no intentar agarrarlos, no alimentarlos ni arrojarle objetos, no atacarlos ni hacerlos sentir amenazados.

Circula en redes un video donde captan a un cocodrilo en Boca del Real, Tecomán @PC_Colima pic.twitter.com/iYrglLlXPb — Diario de Colima (@Diario_deColima) April 8, 2022

Con información de Milenio