(Video) Ciudadana encara a activistas de Morena en Asientos y les exige retirar propaganda de su local

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ciudadana en el municipio de Asientos, Aguascalientes, encaró a activistas del candidato de Morena a la alcaldía exigiéndoles retirar banderas de su local.

En un video que circula en redes, la ciudadana les deja en claro que no quiere nada con nadie, retándolos a que si no quitan ellos las banderas ella mismo lo haría.

De fondo se escucha a un brigadistas que le pide que no se enoje al tiempo que da la orden de retirar las banderas con los colores de Morena.

La mujer insistió en su enojo y les gritó: “cuando se les van a abrir los ojos de que no llena de robar el güey, nomas no llena y nunca llenará de robar, nunca va a salir Villa Juárez de lo mismo”, les espetó.