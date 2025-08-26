(Video) Cierran vialidades pacientes renales; protestan contra el IMSS en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Por casi dos horas un grupo de pacientes renales cerraron el cruce de las avenidas Canal Interceptor y salida a Zacatecas, al norte de la capital, en protesta por el cambio de clínica en la que reciben el tratamiento de diálisis, que busca hacer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Desde las 10:00 de la mañana, más de un centenar de pacientes y familiares llegaron al cruce de las avenidas para bloquear el paso de los vehículos y desplegar sus mantas con consignas.

Posteriormente, elementos de la Policía Estatal y de la Policía Vial llegaron al lugar, pero ante el descuido de los agentes para vigilar el cierre, varios automovilistas que estaban molestos lograron burlar el bloqueo y pusieron en riesgo la integridad de los manifestantes, a quienes prácticamente les “aventaban” el vehículo.

“Es la segunda manifestación. Estamos buscando que se defiendan los derechos de los enfermos renales aquí en Aguascalientes”, acusó el hijo de un paciente, quien prefirió mantener el anonimato.

El inconforme explicó que el traslado a una nueva clínica vulnera la atención de los enfermos.

“El objetivo es que nos escuchen, que escuchen nuestras necesidades, que escuchen las necesidades de los pacientes y que se tome una decisión en favor de ellos. No queremos el cambio a la clínica del IMSS. Queremos que siga el servicio subrogado porque es un servicio de calidad en donde se nos atiende a todos los pacientes de una manera muy humana y que cumple con todas las necesidades”, dijo.

Actualmente son cuatro clínicas las que brindan el servicio subrogado: Karin, Ucune, Renis y Unae.

Sin embargo, los pacientes aseguran que el Seguro Social pretende concentrarlos en una sola unidad con 94 máquinas, lo que califican como inviable.

“Se atiende con 300 máquinas en este momento en las cuatro unidades. Se nos quiere mandar a una sola unidad con 94 máquinas. Somos alrededor de mil 80 pacientes”, reclamó.

También advirtió que el traslado pondría en riesgo la salud de quienes requieren hemodiálisis en horarios adecuados.

“Se quiere mandar a turnos de 24 horas cuando son pacientes que por sus condiciones físicas, por sus patologías no pueden estar tratándose a las 2, 3, 4 de la mañana y menos en un punto rojo y lejos de sus hogares”, explicó.

El inconforme rechazó que los enfermos sean utilizados con fines políticos.

“No estamos siendo manipulados, estamos viniendo por nuestra propia cuenta. Todo lo que se está haciendo lo promovemos los enfermos renales mismos. Simplemente no queremos porque hay muchos puntos en contra que no han tomado en cuenta y si los tomaron en cuenta no les ha importado. Desafortunadamente el enfermo se ha vuelto un signo de pesos para el gobierno”, comentó.

Además, denunció que algunos pacientes han recibido amenazas.

“Por parte del mismo Seguro Social se han recibido llamadas de amenaza. Por eso prefiero mantener el anonimato. Amenazas donde se dice que ya no se va a brindar el servicio o que simplemente no sigamos con esta manifestación”, mencionó.