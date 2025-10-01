(Video) Christian Nodal presume cambio físico

Redacción

Christian Nodal volvió a acaparar la atención de sus seguidores al compartir en Instagram imágenes que muestran su notable transformación física tras meses de entrenamiento, acompañadas del tema A mí no me tumba nadie, del músico español Sen Senra.

En las fotografías, el cantante aparece con el torso descubierto, evidenciando el resultado de su constancia y esfuerzo en los últimos meses. La publicación fue interpretada por sus fans como una declaración de resiliencia, especialmente tras las polémicas y críticas que ha enfrentado en su vida personal y profesional.

Durante una entrevista para el programa colombiano La Red, Nodal reflexionó sobre la presión mediática que ha vivido, los rumores y escándalos que han rodeado su nombre, así como los momentos difíciles que atravesó en los que recurrió al alcohol para sobrellevar la situación. “Me emborrachaba y trataba de hablar con mis compas, mis amigos, que son tres personas, a lo mucho. Personas que han estado por mí desde siempre son contadas con una mano. Y también yo no soy muy abierto con mis problemas, ni con nada”, señaló.

El artista sonorense destacó que, con el tiempo, aprendió a compartir sus sentimientos y experiencias. “Como que a mí me gusta tragarme solo. Ya aprendí que, así como ellos me comparten, yo también puedo compartir. Yo no he sido tan duro conmigo, ¿sabes? Como que tengo bien claro que en esta vida venimos a conocernos”, añadió.

Respecto a las críticas sobre su vida personal, especialmente tras su relación con Ángela Aguilar, Nodal afirmó: “Me resigné a que lo que se hable, la mayoría del tiempo es pura… Entonces ya lo tomo como lo que es. Son ganas de hablar. Les hace bien. Económicamente la gente habla mal de mí, les hace bien. Mejor que hablar bien o hablar simplemente. Creo que es más redituable. Y los números lo confirman”.

A través de su publicación, Christian Nodal se mostró seguro y renovado, enfatizando que su objetivo no es ser un modelo a seguir, sino compartir su música y sus logros personales con sus seguidores.