(Video) Choque deja un prensado frente al El Retoño

Tendencias

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un choque frontal entre una camioneta y un automóvil dejó saldo de una persona grave sobre la carretera federal 70 oriente en la comunidad el Retoño, perteneciente al municipio de El Llano.

De acuerdo con testigos el percance se verificó al filo de las 19:20 horas de este lunes.

Los participantes fueron un Volkswagen Vento blanco cuyo chofer quedó prensado al recibir el golpe en la parte frontal izquierda y una camioneta de carga, de la cual su chofer resultó con lesiones leves.

Al lugar arribó personal de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana junto con el equipo de rescate.

Los socorristas al extraer al herido del que se desconocen mayores datos, decidieron trasladarlo al Hospital General 2 del IMSS, en donde su estado de salud se reporta como crítico.