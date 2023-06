(Video) Cerca de 15 de viviendas podría ser inhabilitadas en San Gerardo

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Denuncian vecinos de San Gerardo omisiones por parte de las autoridades municipales al no querer dar un dictamen certero sobre el estado de por lo menos 15 viviendas en el fraccionamiento San Gerardo en el sur de esta capital.

Estas fincas ponen en peligro la vida y el patrimonio de sus habitantes.

Como le habíamos adelantado, la Coordinación de Protección Civil realizó una revisión en una parte de San Gerardo en donde concluyeron que hay daño estructural en por lo menos siete viviendas a causa del deslizamiento de los cimientos en una parte de uno de los cotos.

En exclusiva para El Clarinete, platicamos con algunos de los afectados quienes señalaron que han sido varias las anomalías y daños que se han presentado en su vivienda desde que decidieron adquirirla y que ante dicha situación ha sido omisa tanto la desarrolladora COMEBI como las autoridades municipales quienes se han escudado en que están bajo un régimen condominal.

Lo que sí alerta ahora a los vecinos es el deslizamiento de los cimientos en los que están asentadas quince casas y que, por lo tanto, podrían terminar por afectar otras más. Se trata del coto ubicado sobre Paseos de la Asunción 5301 de los interiores 25 al 40.

De acuerdo con el representante legal del caso, Gerardo Calzada de la Torre, explicó que dicha parte del fraccionamiento fue construido sobre un cerro que tenía una pendiente muy prolongada y, aunque inicialmente no podrían construir, la constructora rellenó dicha parte, supuestamente con tepetate y levantaron un muro de varios metros de altura para hacer contención del material con el que estaban rellenando.

Sin embargo, desde hace poco más de un año, quienes viven en el coto antes citado han comenzado a notar movimientos tanto dentro como fuera de sus casas. Al entrar a esa calle notan como los adoquines de las aceras están desplazándose del lugar y algunos están levantados.

Dentro de las casas que están junto a este muro presentan graves daños en su estructura, tan solo en una de las viviendas de las personas afectadas se pueden contabilizar por lo menos una veintena de grietas.

Esta situación se está viendo agravada por la calidad del alcantarillado que habían puesto en el fraccionamiento pues, desde hace años, este se tapaba constantemente y provoca fugas que humedecen el material que usaron de relleno. Incluso en uno de los desazolves que fue hecho por las autoridades municipales, además de basura y desechos domésticos, llegaron a encontrar desechos de construcción.

A su vez, el deslizamiento de la tierra está provocando que las tuberías del drenaje y del agua se estén dañando aún más y que haya más fugas que terminan por humedecer el material de relleno y haya un mayor desplazamiento de los cimientos.

Preocupada por esta situación una de las vecinas afectadas pidió la revisión a un perito particular quien al analizar su vivienda concluyó que es inhabitable y que, por lo tanto, es un peligro que siga dentro del inmueble. Sin embargo, es necesario que sea la autoridad quien emita esta conclusión para así proceder legalmente contra la inmobiliaria.

Esto le ha quitado el sueño a varios de los vecinos pues temen que por las noches pase algo que les termine por afectar más a sus viviendas. Además, gran parte de ellos ya había invertido y hecho adecuaciones en la fachada y en el interior de sus hogares pensando a futuro, temen que todo esto sea en vano.

Los afectados han intentado reunirse con la desarrolladora quienes no han querido levantar un reporte formal ni hacer una revisión de los inmuebles, esto antes de la pandemia, y cuando estaban los brotes por covid-19 la inmobiliaria no hacía sus trabajos bajo el pretexto de estar en aislamiento social.

Por lo anterior es que han buscado ya ayuda ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en donde dijeron que la garantía de la vivienda ya había caducado y, por lo tanto, no había nada que hacer.

Ante este problema, y como ya se lo mencionamos, solicitaron a la Coordinación Municipal de Protección Civil la revisión de las casas afectadas quienes solo asentaron que las viviendas presentan un “patrón de daños estructurales”, más no hicieron asentaron si estaban habitables o no y, en cambio, le echaron la bolita a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes quienes ya acudieron a hacer la revisión y harán un estudio de mecánica de suelos para así obtener un dictamen.

En total, llevan así más de un mes los vecinos de San Gerardo, las autoridades no han sido flexibles para escuchar su situación la cual podría poner en peligro a más de 15 familias que viven ahí.

En particular, exigen a las autoridades que emitan un dictamen que sea imparcial, que sea certero y donde se concluya si son o no habitables pues, aunado a la situación anterior, tienen sospechas de que el ayuntamiento capitalino está siendo omiso para beneficiar a la constructora ya que aún no se termina con el proyecto de San Gerardo y es la empresa quién tendrían que hacerse responsables por los daños y perjuicios de las familias.

Aunque temen represalias, los afectados seguirán alzando la voz y exigen a las autoridades municipales que tomen con seriedad e imparcialidad este tema, que velen por las vidas y el patrimonio de las familias sobre los intereses de la iniciativa privada. Y les es de especial interés enfatizar que, en caso de algún daño más grave, las autoridades municipales y la constructora fueron omisas.