(Video) Caos vehicular provoca bloqueo en la calle 5 de Mayo

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Este martes comerciantes y vecinos de la calle 5 de mayo esquina con La Mora, bloquearon nuevemnte el paso de los vehículos en estas arterias ya que exigen a las autoridades reviertan el proyecto que convirtió la primera vialidad en doble sentido, bajo el argumento de que les ha afectado considerablemente en ventas.

“Nos afectan a nosotros como conductores, la gente también va a chambear, yo sé que les perjudican, pero porque no van a la casa de la gobernadora y no la dejan salir, ¿por qué afectarnos a nosotros?”, se quejó uno de los transeúntes quienes no tuvieron de otra más que llegar tarde a su trabajo, a la escuela o cualquier otro destino.

En esa ocasión, los comerciantes no permitieron el paso por vías alternas, afectando a cientos de usuarios, a la zona no llegó oportunamente algún elemento de policía vial, aunque sí hubo presencia de elementos de seguridad quienes grababan la situación.

Algunos de los conductores inconformes se acercaron con los manifestantes quienes solicitaron dar una alternativa para poder seguir con la circulación pues señalan que muchos estaban seguros que no llegarían a tiempo a trabajar.

Al momento de la protesta los comerciantes aseguraron: “el censo ya se realizó, no salió favorable al proyecto, por lo que han querido verterlos en los medios de comunicación, toda vez que efectivamente afecta a los vecinos y los locatarios y sorprendentemente para ellos tampoco beneficia a los usuarios del camión”.

Respecto a la manifestación del lunes 29, acusaron a Ricardo Prieto, director de Gobernación, de hacer solo un acto de simulación una atención del gobierno hacia la ciudadanía sin tener el menor interés de conocer la opinión de la ciudadanía.

De igual manera, también señalan que hubo amenazas por parte de Enrique García López, subsecretario de gobierno, quien dijo que habría detenciones y sanciones a los ciudadanos que se manifiestan de esta manera.

“Tenemos entendido que esta persona tiene aspiración de contender por la presidencia municipal, es importante que al momento de las votaciones la ciudadanía no olvide este tipo de declaraciones”, señalan,

“El mensaje es claro, que impere el sentido, este proyecto es viable y tienen que dar mucha atrás, los, funcionarios públicos debajo de la Gobernadora no tienen la capacidad de efectuar esto, por esto es que pedimos a nuestra gobernadora, Tere Jiménez, revierta este proyecto que solo está viendo por los intereses ocultos de unos cuantos”, enfatizaron.