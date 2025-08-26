(Video) Banxico celebra 100 años con billetes y moneda conmemorativa

Redacción

El Banco de México (Banxico) celebró el 25 de agosto de 2025 su centenario y, como parte de los festejos, anunció la emisión de billetes conmemorativos y una moneda de plata de colección. La iniciativa busca destacar el papel histórico e institucional del banco central desde su creación en 1925 y reafirmar su compromiso con la estabilidad económica del país.

Los nuevos billetes no sustituyen a los que ya circulan, sino que coexistirán con ellos y conservarán su valor como medio de pago. Su principal distintivo es la leyenda “100 Aniversario 1925-2025”, ubicada debajo del monograma de Banxico en el anverso de cada pieza. Esta conmemoración aplica a todas las denominaciones, desde los 50 hasta los 1,000 pesos, que mantienen su diseño, colores y personajes históricos.

Además, Banxico presentó una moneda de plata de edición limitada, acuñada por la Casa de Moneda de México. La pieza, de dos onzas troy de plata pura (ley 0.999) y valor nominal de 10 pesos, fue establecida en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2025.

El anverso de la moneda muestra el Escudo Nacional en relieve escultórico rodeado por emblemas históricos, incluido el águila del Códice Mendocino. En el reverso figura el edificio principal del Banco de México junto al logotipo conmemorativo “100. 1925-2025. BANCO DE MÉXICO”, la denominación “$10” y la marca de la Casa de Moneda. Sus especificaciones técnicas incluyen un diámetro de 48 mm, peso de 62.206 gramos y canto estriado.

Los billetes conmemorativos están disponibles al público en instituciones bancarias por su valor nominal y pueden usarse en cualquier transacción cotidiana. En cambio, la moneda de plata se comercializará únicamente a través de distribuidores autorizados como la Casa de Moneda y el Museo Interactivo de Economía (MIDE).