(Video) Balean a empleado de gasolinera y se lleva solitario asaltante 3 mil pesos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un violento asalto tuvo lugar en la madrugada de este domingo en una estación de servicio ubicada en la carretera 42 hacia Agostadero, justo después del fraccionamiento residencial Mangata. Durante el ataque, un despachador resultó herido de bala tras intentar resistirse al robo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la media noche, cuando dos motocicletas se detuvieron frente al establecimiento. De una de ellas descendió un hombre con el casco puesto, acercándose al empleado para exigirle sus pertenencias y el dinero de las ventas del día, que se estima rondaba los 3,000 pesos. Además, también asaltó a un cliente que se encontraba cargando gasolina en un bidón.

En los videos del incidente se observa que el trabajador intentó oponerse al asalto. En respuesta, el delincuente disparó, hiriéndolo en el pie izquierdo.

A pesar de su herida, el despachador logró entregar el efectivo y corrió hacia una tienda de conveniencia cercana, donde solicitó ayuda a través del 911.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y, tras evaluar su estado, decidieron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Fiscalía General del Estado se movilizaron al sitio para iniciar las investigaciones y desplegar un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar a los responsables, quienes se dieron a la fuga en las motocicletas en dirección desconocida.

Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención relacionada con este acto delictivo.