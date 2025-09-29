(Video) Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Redacción

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl en 2026. La NFL, Apple Music y Roc Nation confirmaron que el artista puertorriqueño llevará su estilo de trap latino y reguetón al Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero.

El anuncio llega en un momento clave de su carrera, tras concluir una residencia en Puerto Rico que reunió a más de medio millón de asistentes y luego de encabezar las nominaciones a los Latin Grammy de noviembre, donde compite en 12 categorías.

“Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes de mí y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el show de medio tiempo del Super Bowl”, declaró Bad Bunny.

Jay-Z, fundador de Roc Nation, destacó el impacto del músico en la isla. “Lo que Bad Bunny ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, ha conquistado la industria musical con discos como Un Verano Sin Ti, uno de los más reproducidos a nivel global. Ha ganado tres premios Grammy y 12 Latin Grammy, además de abrirse paso en el cine con películas como Bullet Train, Caught Stealing y Happy Gilmore 2. También se ha consolidado como figura de la moda a nivel internacional.

El espectáculo estará producido por Roc Nation junto al ganador del Emmy Jesse Collins, con Hamish Hamilton en la dirección. La expectativa es superar la marca de 133.5 millones de espectadores que alcanzó el show de Kendrick Lamar y SZA en 2025, que rompió el récord histórico del medio tiempo de Michael Jackson en 1993.