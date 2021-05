(VIDEO) Así fue como Luis Miguel negó la paternidad de Michelle Salas ante Raúl Velasco

Redacción

Ciudad de México.- El lanzamiento de la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” ha hecho que los fanáticos, sean nuevos o desde hace años atrás, estén más interesados en comparar la producción con la vida real del cantante.

En los más recientes capítulos de la serie se ha tocado el tema de la relación que tuvo Luis Miguel con su hija Michelle Salas, por lo que fue prácticamente imposible para algunos recordar cómo “El Sol” negó a su niña en más de una ocasión.

Ahora usuarios en redes sociales recordaron otra entrevista en donde el intérprete de “Hasta que me olvides” fue más inteligente y solo cambió el tema de su paternidad a Raúl Velasco quien lo cuestionó directamente si era o no papá de la hija de Stephanie Salas.

En el video se puede apreciar a Raúl Velasco sentado frente a un Luis Miguel de 24 años y con una larga trayectoria, el presentador cuestiona a “El Sol” sobre su presunta paternidad de Michelle Salas.

Ante esto, el cantante cambió el tema pues dijo:

“El comentario no va más allá de lo mismo, volvemos a que yo he sido un personaje que ha lo largo de los años que llevo como artista se han dado distintos comentarios, de hecho como te he dicho, me han matado tres veces…espero ser como un gato”.

Ante la insistencia de Velasco, Luis Miguel agregó que debido a que era muy joven él no se sentía preparado para adoptar una responsabilidad tan grande como el ser padre.

Con información de El Heraldo de México