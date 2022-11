(VIDEO) Asesinan a un hombre en El Llano, Aguascalientes 

Claudio Bañuelos

El Llano, Ags.- Un hombre recibió al menos tres disparos en su humanidad, uno de ellos en la cabeza en la comunidad de El Novillo en esta localidad situada a unos 40 kilómetros al suroriente de la capital

Cerca de las 21:44 horas se reportó al 911 que un hombre había sido herido por arma de fuego.

Una mujer señaló que en la calle Morelos esquina con Benito Juárez en la citada comunidad su marido estaba herido luego de que de una camioneta tipo pick up en color gris descendieron dos hombres mientras que uno se quedó a bordo del vehículo.

Al ver a su cónyuge abrieron fuego en al menos tres ocasiones para luego llevarse una motocicleta del interior de su vivienda que acaban de comprar.

Tras ello subieron la jaca a la caja de la camioneta y luego abordaron la misma para darse a la fuga.

Posteriormente arribaron paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del estado para revisar al herido que sin embargo ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada y se implementó un operativo de parte de policías estatales y municipales, empero no se logró dar con el paradero de los presuntos responsables.

La hoy viuda señaló que no conoce a los atacantes.

Finalmente arribó personal de la Dirección de Servicios Periciales para trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la necropsia de ley.