(Video) Asesinan a hombre a balazos en Trojes de Alonso. Hay un detenido

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un hombre sin vida fue el saldo de un ataque a balazos a las puertas de un negocio situado al norte de la ciudad.

Los hechos se verificaron a las 9:50 de la mañana, en la Tercer Privada Independencia esquina con la Avenida Independencia en el fraccionamiento Trojes de Alonso.

Hasta ese punto arribaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y al ubicar a su objetivo que circulaba en una motocicleta negra comenzaron a perseguirlo hasta llegar a las afueras de un comercio en donde al alcanzarlo accionaron sus armas de fuego.

Los pistoleros al ver que habían logrado su cometido huyeron de la escena, en tanto que vecinos se acercaron para observar que la víctima presentaba varios impactos de arma de fuego y se encontraba inconsciente por lo que llamaron al 911, sin embargo cuando los cuerpos de emergencia llegaron el hombre ya había fallecido.

Más tarde elementos de la policía municipal y estatal confirmaron el hecho violento y solicitaron la intervención de personal de la Dirección de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense.

La víctima mortal fue identificada cómo Efraín Campos Delgado de 37 años de edad.

Hay un detenido….

Minutos más tarde se confirmó que en el cruce del siglo XXI y Zaragoza había sido detectado a uno de los presuntos responsables, por lo que fue detenido y llevado ante la Agente del Ministerio Público.