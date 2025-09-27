(Video) Árbitra Vanessa Ceballos, atacada tras expulsión en Colombia

Redacción

Colombia.-La árbitra Vanessa Ceballos fue víctima de una agresión física por parte del futbolista Javier Bolívar, del Real Alianza Aracataca, tras mostrarle la tarjeta roja en el minuto 66 del encuentro entre Deportivo Quique y Real Alianza.

El hecho ocurrió cuando Ceballos, reconocida por ser parte de la primera terna arbitral femenina en la historia del futbol colombiano en 2021, expulsó a Bolívar, quien se encontraba en el banco de suplentes, por una acción que ameritaba la sanción.

En respuesta, el jugador se acercó a la árbitra y le propinó una cachetada, un acto que generó conmoción entre los presentes y fue captado en video, viralizándose rápidamente en redes sociales. La reacción de Ceballos fue inmediata, intentando responder al ataque, pero fue contenida por varios hombres para evitar una escalada mayor.

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido de la 1C colombiana y se acercó al banquillo para un futbolista , el cual le respondió con un bofetón 😠 La reacción de la árbitra, fuera de lugar 🎥 @Borda_analista

El suceso desató una ola de indignación en la comunidad deportiva. La Liga de Fútbol del Magdalena, presidida por Roxana Arrieta, emitió un comunicado condenando enérgicamente la agresión:

“No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres. El fútbol debe ser un espacio de competencia dentro del respeto hacia todos los participantes”.

Asimismo, el analista arbitral José Borda, quien difundió el video, enfrentó críticas por su narrativa, acusado de revictimizar a Ceballos al enfatizar su reacción en lugar de la agresión sufrida.

Javier Bolívar niega agresión

Javier Bolívar, por su parte, publicó un comunicado en redes sociales negando una agresión intencional, afirmando que intentó “retirarle el pito de la boca” a la árbitra, pero reconoció que su gesto fue ofensivo y ofreció disculpas públicas.

Sin embargo, la acción ha generado un fuerte rechazo, con aficionados y expertos exigiendo sanciones ejemplares, que podrían incluir una suspensión de varios años o incluso la inhabilitación definitiva según el reglamento de la Federación Colombiana de Futbol. Además, el caso podría escalar al ámbito penal, ya que los árbitros son considerados autoridades en el terreno de juego, y la agresión podría tipificarse como violencia contra un servidor público.

Este incidente pone de manifiesto la persistente problemática de la violencia de género y la falta de respeto hacia las mujeres en el futbol masculino, así como los desafíos estructurales del arbitraje en Colombia, incluyendo la falta de protección y reconocimiento. La comunidad deportiva exige medidas urgentes para garantizar la seguridad de los árbitros, especialmente de las mujeres, en un entorno históricamente dominado por hombres.

Con información de Estadio