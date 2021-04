(VIDEO) Andrés García dispara su arma en plena entrevista con Yordi Rosado

Redacción

Quien no necesitó de palabras para expresarse fue Andrés García, ya que en plena entrevista con Yordi Rosado, sacó su arma y disparó al aire.

El conductor le explicó que nunca había estado cerca de las armas y por ende, no sabía cómo disparar una. Entonces García sacó su pistola y le explicó.

“Las armas se disparan siempre tres balazos entonces esto es así”, dice García a Rosado y agregó “cualquier calibre puede matar, esta es una bala de impacto… es redonda entonces te impacta y te tumba, tú lo que quieres es que se caiga y no te siga disparando”.

Ante ello, Yordi tuvo que explicar que no había gente en la playa, por lo que el público no debía preocuparse. También aprovechó para preguntarle a Andrés si lo que había hecho era legal, a lo que el actor respondió:

“Me vale madre, si te vas a ajustar a lo que es legal no te dejan ir al baño”.

El actor explicó que en varias ocasiones a su familia la han asaltado o intentado asaltar.

“… una vez estaba María Fernanda, la mamá de Andrea, se quedaron allá a vivir en el rancho un tiempo y llegaron y las asaltaron pero sabían muy bien porque era el Ajusco y es muy chiquito, todo el mundo se conoce y te están vigilando. Nunca se metieron estando yo”, contó.

El actor de más de cien películas además habló sobre el tema de la sexualidad explicando que desde chico le gustaron las mujeres, de ahí que tuviera relaciones sexuales con miles pues a los 27 años ya llevaba más de 600 mujeres.

“Nunca forcé a ninguna mujer, eso me lo enseñó mi papá: nunca hay que ni golpear a una mujer ni forzarla a nada, aunque hay mujeres que te piden que les pegues pero no porque no me siento bien yo”, comentó.

