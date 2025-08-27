(Video) Ambientalistas exigen a autoridades salvar La Pona en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Cerca de medio centenar de ambientalistas y algunos habitantes de la comunidad El Malacate en la zona sur de esta ciudad marcharon por la Avenida Madero para exigir los primeros que no se salven los predios de La Pona uno de los principales pulmones de esta capital y que se transparente la operación luego de que se ha habla de una permuta que les podría otorgar 500 millones de pesos a los propietarios del lugar.

Por otra parte habitantes de la comunidad El Malacate piden al Modelo de Agua de Aguascalientes que acaten un amparo que les permite utilizar el agua de un pozo que existe en esa zona.

Aquí el pliego petitorio que entregaron a las afueras del Congreso del Estado los quejosos;

NI PERMUTA NI ENGAÑO: ¡LA PONA ES DEL PUEBLO!

Porque La Pona está siendo negociada sin transparencia.

Porque MIAA sigue interviniendo en El Malacate, violando una suspensión legal.

Porque han aparecido señalamientos extraños en la mezquitera.

Porque las autoridades no protegen el territorio, lo entregan.

Y porque ya no queremos simulaciones de protección ambiental, ni acuerdos con inmobiliarias que desprotegen a la ciudadanía.

Transparencia y rendición de cuentas

Respuesta clara al pliego petitorio

Defensa de La Pona como Área Natural Protegida

Alto al saqueo hídrico y al urbanismo de despojo

Iniciamos en Calle Madero esquina con Zaragoza (frente a SEMARNAT), y de ahí caminamos hacia los Palacios de Gobierno.

Porque el territorio no se protege con discursos,

se protege con acciones claras y con el pueblo.