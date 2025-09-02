(Video) ¡ALV Gago! Truena necaxistas con el técnico de los Rayos tras su última derrota

Aguascalientes, Ags.- La situación ya se puso tensa entre un sector de los aficionados de Necaxa ante el discurso esperanzador de parte de Fernando Gago timonel del onceno rojiblanco y los magros resultados.

Los números son fríos y al final de cuentas la estadística indica que en 7 partidos es decir cuando el torneo se acerca a su mitad de temporada solo ha obtenido un triunfo, además de 2 empates y 4 derrotas, para un total de cinco unidades de 21 disputadas.

Necaxa se ubica en el lugar 15 de 18 equipos en la Liga MX y sus posibilidades de ubicarse entre los 10 primeros no se han esfumado aún, pero con la tendencia que tiene el equipo dirigido por el argentino todo indica que se va a quedar fuera del famoso “play in”.

Por lo tanto luego de sumar su más reciente descalabro por 3 goles a 0 frente a los Xolos de Tijuana donde habrá que señalar en su descargo que en este último choque, acabaron con 9 jugadores por la temprana expulsión de Ricardo Monreal y en la segunda mitad con la salida antes de tiempo del cafetero Diber Cambindo el conjunto aguascalentense se tragó tres goles cuando pudieron ser más del equipo de Tijuana.

Una parte de los aficionados que viajaron a la fronteriza ciudad le gritaron ¡A la Ve…. Gago! en incluso le arrojaron una cerveza cuando se dirigía al túnel que conduce a los vestidores en el estadio Mictlán al término del cotejo el domingo por la noche.

Extraoficialmente se habla que la paciencia se agota y la directiva que encabeza Ernesto Tinajero ya busca otro director técnico en caso de que a más tardar en la siguiente jornada el pampero no levante el barco necaxista.