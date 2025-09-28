23 C
Aguascalientes
28 septiembre, 2025
(Video) Alcalde morenista de Suchiate, Chiapas denuncia que lo quisieron extorsionar por pertenecer a la comunidad LGBT

Redacción

Chiapas.- El alcalde del municipio de Suchiate en esta entidad fronteriza del sur del país denunció en un comunicado que en días pasados sus detractores políticos lo quisieron extorsionar con un video cuando acudió a una celebración de la comunidad de la diversidad sexual.

Elmer Vázquez emitió un comunicado y entre otras cuestiones precisó que dona el 100 por ciento de su sueldo para obras en beneficio de la ciudadanía.

Tras destacar que sus preferencias sexuales no le impiden realizar su trabajo pidió que la discriminación y la confrontación no dividan al pueblo que gobierna.

Habrá que señalar que la publicación del video donde el edil aparece ataviado con prendas de mujer y maquillado provocó polémica en redes sociales.

Aquí el comunicado íntegro que tuvo opiniones a favor y en contra. Entre otras cuestiones los señalamientos desfavorables no fueron por su identidad sexual, sino por el crecimiento de la inseguridad en el municipio de parte de integrantes del crimen organizado.