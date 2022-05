(VIDEO) Alcalde de Monterrey es señalado de estar borracho en sesión de cabildo desde NY

Redacción

Monterrey, NL.- El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, fue acusado de presidir una sesión de cabildo desde Nueva York en estado de ebridad.

Un video que dura poco más de dos minutos circuló en redes sociales y muestra al edil en la sesión vía Internet, debido a su participación en una asamblea convocada por la ONU.

Donaldo Colosio se muestra desorientado, con un acento extraño y lento para reaccionar en sus interacciones con los integrantes del cabildo.

“Estoy teniendo problemas técnicos con mis equipos”, dice Colosio Rojas, mientras se rasca la barbilla. Luego, la cámara que lo capta se va al techo del sitio donde está, que parece ser un restaurante.

La secretaria del Ayuntamiento le pregunta si los puede escuchar en la sesión virtual, pero el alcalde no responde. Ante ello, se le solicitó que finalizara la reunión.

“Agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria, siendo las 19 horas con 53 minutos me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, no sin antes, hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención”.

Al final agregó que su ayuntamiento debería involucrarse en varias problemáticas aunque no le correspondan. Finalmente, se despide.

Al ser cuestionado sobre el tema, el edil negó que estuviera en estado inconveniente al momento de la sesión.

“No me encontraba en estado inconveniente, solamente tuve un inconveniente técnico, casualmente no hubo queja de la reunión hasta que se me acabó la pila de la computadora y tuve que manejarlo de otra manera”, aseguró.

🚨HAY VIDEO 🎥



Ayer @colosioriojas encabezó una sesión del cabildo de Monterrey en ESTADO DE EBRIEDAD, desde un restaurante-bar de la ciudad de Nueva York.



🍸🥴 pic.twitter.com/Fw7TXzOx5Q — Apolo Regio (@ApoloRegio) April 29, 2022

Con información de Proceso